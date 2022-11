Prva jesenska visoka plima ni povzročila večjih preglavic

Pirančane je sirena včeraj malo pred 8. uro opozorila, da morje ponekod preliva nižje ležeče dele obale. Voda je zlezla čez rob pri Tartinijevem trgu, poplavilo je tudi pomole in dobršen del Punte, a hujšega ni bilo, poročajo Primorske novice. Podobno je bilo tudi v Portorožu in Luciji. V Izoli pa so posamezni višji valovi zmočili mali pomol ob mandraču in del pešpoti na Sončnem nabrežju nasproti Bariere.

Danes in jutri je še pričakovati nekoliko povišano plimovanje morja, toda ravno zaradi burje morje ne bi smelo povzročati večjih preglavic.

Tudi na Tržaškem, ki je povečini manj izpostavljeno jugovzhodnemu vetru, včeraj z visokim plimovanjem, razen v Ribiškem naselju, ni bilo težav.