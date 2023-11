Prva oslabljena vremenska fronta odhaja, jutrišnje jutro bo mrzlo

Oslabljena vremenska fronta, ki je včeraj zvečer dosegla naše kraje, odhaja. Za njo se bo vreme prehodno izboljšalo in zlasti v noči na sredo delno razjasnilo. Za krajši čas bo spet pritekal občutno hladnejši zrak. Jutrišnje jutro bo za ta čas mrzlo, pihala bo šibka burja. Najnižje nočne temperature bodo na Kraški planoti in na Goriškem okrog ledišča, ponekod rahlo pod lediščem.

Jutri bo prevladovalo precej sončno vreme.

Od četrta je pričakovati novo poslabšanje vremena z otoplitvijo in močnejšimi ter vztrajnimi padavinami. V soboto se bo ozračje ohlajalo in se bo meja sneženja spuščala. V soboto ali v noči na nedeljo je možno, da bo lahko snežilo do nižin.