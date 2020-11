Prva tržaška restavracija z dvema Michelinovima zvezdicama

Tržaška restavracija Harry’s Piccolo je druga restavracija iz naše dežele, ki ima dve Michelinovi zvezdici. Pred njo se je z dvema zvezdicama že ponašala restavracija Agli Amici iz kraja Godia pri Vidmu. Tako so določili avtorji prestižnega kulinaričnega vodnika za leto 2021, ki so ga predstavili danes po spletu. To ni edina sprememba za FJK, saj je restavracija Al Ferarùt iz Rivignana – tako kot drugih devet restavracij po Italiji – izgubila svojo zvezdico. Furlanija - Julijska krajina ima tako na pomembnem seznamu, poleg lokala mladega kuharskega mojstra Mattea Metullia na tržaškem nabrežju in restavracije Agli Amici, še šest restavraciji s po eno zvezdico vsaka. S svojo zvezdico se bo lahko še naprej ponašala Gostilna Pri Lovcu, ki jo na Subidi pri Krminu vodi družina Joška Sirka.

