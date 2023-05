Prvi je Zaia, na drugem mestu Fedriga in Bonaccini

Najbolj priljubljen med italijanskimi predsedniki deželnih vlad je Luca Zaia, kaže javnomnenjska anketa, ki so jo med marcem in majem pripravili pri družbi Swg, kjer so 10.899 sodelujočih vprašali za »oceno« posameznih guvernerjev. Ligaša, ki vodi deželno vlado v Venetu, podpira 69 odstotkov vprašanih. Drugo mesto si s 64 odstotki delita predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga (Liga) in Stefano Bonaccini (Demokratska stranka), ki vodi Emilijo - Romanjo. Na četrtem mestu je Vincenzo De Luca, prav tako iz DS, ki je za krmilom deželne vlade v Kampanji.

Na repu lestvice so lacijski guverner Francesco Rocca (Bratje Italije) s 30-odstotno podporo, predsednik sicilske deželne vlade Renato Schifani (Naprej, Italija) s 26 odstotki, zadnji pa je Christian Solinas (desna sredina), ki vlada na Sardiniji, kjer ga podpira le petina vprašanih.