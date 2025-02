Prvi na lestvici januarja izrekel 175 glob, njegov kolega pa le enajst

V Vidmu odmevajo polemike, potem ko so na poveljstvu lokalne policije na oglasni deski objavili lestvico s številom glob, ki so jih v januarju izrekli posamezni lokalni policisti. Skupno so jih naložili 2972 in tako presegli cilj 2500 mesečnih glob. »Najuspešnejši« videmski redar jih je v januarju izrekel 175, njegov kolega, ki zaseda zadnje mesto na lestvici, pa jih je v celotnem mesecu naložil le enajst.

Lestvico s številom oddanih glob so kmalu po izbruhu polemik odstranili. Ostro so jo med drugim kritizirali svetniki desnosredinske opozicije in avtonomni sindikat lokalnih policistov iz FJK.