Prvi val padavin se zaključuje

Prvi val padavin so počasi zaključuje. Danes popoldne bo ponekod padlo še nekaj kapelj dežja, v glavnem pa bo prevladovalo suho, toda povečini oblačno vreme.

Od atlantske višinske doline se je medtem odcepilo samostojno območje vlažnega zraka, ki se bo več dni zadrževalo nad severnim Sredozemljem. Vpliv bo jutri in v soboto nekoliko manjši, zato bodo po vsej verjetnosti padavine manj vztrajne. Pričakovati je predvsem nastajanje krajevnih ploh in neviht, vmes pa bodo obdobja s spremenljivim in suhim vremenom, ne gre tudi izključiti posameznih razjasnitev zlasti ob morju. Količine dežja v petek in soboto predvidoma ne bodo posebno velike, razen v krajih, kjer bo morda nastal kakšen naliv.

Vreme se bo spet poslabšalo v nedeljo, ko se bo ciklon poglobil v naši bližini. Povečini bo oblačno in deževno, ozračje se bo ohladilo.

V ponedeljek kaže na prehodno izboljšanje, od torka pa na novo poslabšanje s padavinami.