Prvi zvončki iz doline Dragonje zacveteli tudi v Ljubljani

V ljubljanskem botaničnem vrtu je odjuga zemljo odtalila in prvi zvončki iz doline Dragonje so včeraj ob sončnih žarkih že zacveteli. Zjutraj so bili še zaprti, prvi cvetni listi so se nato začeli odpirati in popolnoma zacveteli, so sporočili iz botaničnega vrta ljubljanske univerze. V dolini Dragonje pa so prvi zvončki zacveteli 21. decembra.

V zbirki botaničnega vrta ljubljanske univerze, ki obsega več kot 8458 enot navadnih malih zvončkov iz vse Slovenije, so tudi letos že novembra prvi pokukali na plan primerki iz Dragonje. A potem se je njihova rast zaustavila. V topli dolini Dragonje jih takrat še ni bilo opaziti, so navedli v sporočilu.

Prav prvi mraz v pozni jeseni je namreč po njihovih pojasnilih sprožilec, ki k rasti vzpodbudi prve zvončke. V Dragonji pa je letos manjkal prvi mraz, da bi jih vzpodbudil. Zato so bili tudi manjši od tistih v Ljubljani. Če ne bi bilo v drugi polovici decembra v Dragonji toliko sončnih dni, se še ne bi prebudili. Če bi čakali še dlje, pa bi bile tam zanje hitro previsoke temperature. V svojem genetskem zapisu imajo namreč tudi časovno uro. Eden izmed stimulansov je zgodnji mraz in potem otoplitev oziroma vedno višje dnevne temperature in veliko sončnih dni v zimskem času, so pojasnili.

Toplo vreme po božično-novoletni zmrzali pa je v zbirki v Ljubljani dosedanjo zaustavitev rasti zvončkov iz doline Dragonje le prebudilo. Čeprav je bilo pred novim letom videti, da se bodo ob sončnih žarkih razprli, se vseeno niso. Raziskovalne grede zvončkov so namreč nekoliko v senci stavbe in jih sonce ne obsije dovolj, so navedli.

Tako so v Ljubljani kljub soncu ostajali enako razviti, s še vedno samo dvignjenimi popki na cvetnem stebelcu, manjkalo jim je malo otoplitve. V dolini Dragonje pa so 21. decembra, na najkrajši dan v letu, že zacveteli. V primeru, da bi bile raziskovalne grede v Ljubljani bolj izpostavljene soncu, bi zvončki v zbirki prehiteli tiste v Dragonji. So pa letošnjo sezono v Dragonji zacveteli nekaj dni prej prej kot lansko.

O prvem cvetenju zvončkov v Ljubljani že za 1. januarja so sicer poročali davnega leta 1834. Tudi v sedanjem času so prav ti iz Dragonje v letu 2012 zacveteli že 19. decembra, so navedli v botaničnem vrtu.

Kljub temu, da je zvončkov v naravi pri nas še vedno veliko, so navadni mali zvončki zaščiteni in jih je v naravi prepovedano nabirati v velikih šopih. Obenem v stanovanjih pri 20 stopinjah Celzija in več zvončki tudi ne zdržijo več kot kak dan. »Zato uživajmo z njimi v naravi in si raje naredimo kako sliko za spomin nanje,« so še dodali v botaničnem vrtu.