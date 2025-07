Psi in specialci proti antifašističnemu taboru

Danes v dopoldanskih urah je avstrijska policija na Peršmanovi domačiji pri Železni kapli na avstrijskem Koroškem izvedla obsežno racijo. Po poročanju aktivistov - koroška mladina je priredila tam antifašistični tabor - je okoli 11. ure k domačiji, ki je zaslovela zaradi tamkajšnjega nacističnega pokola med drugo svetovno vojno, prišlo vsaj trideset policistov z droni in helikopterjem, govor je tudi o specialcih in policijskih psih. Policisti so poskusili legitimirati prisotne, prišlo je to trenj med policisti in aktivisti, v katerih je bil vsaj en aktivist poškodovan.

Dva aktivista naj bi po poročanju avstrijskega dnevnika Kleine Zeitung aretirali in odvedli na policijsko postajo v Železni kapli, več naj bi bilo tudi ovadb. Policija naj bi aktivistom osporavala nespoštovanje zakonodaje v zvezi s taborjenjem in shodi ter nespoštljiv odnos do kraja spomina. Zaenkrat ni znano, kdo je tabor oziroma tamkajšnje dogajanje prijavil policiji. Organizatorjem je priskočil na pomoč odvetnik in aktivist Rudi Vouk - njegova hči Meta je med organizatorji dogodka -, ki je napovedal tožbo proti policiji, kot posrednik za mediacijo se je ponudil deželni glavar Koroške Peter Kaiser. Tudi deli koroške desnice - točneje populistični Team Köfer s svojim slovenskim predstavnikom Francem Jožefom Smrtnikom - je izrazil jezo zaradi racije. Solidarnost so izrazili tudi Zeleni, začenši s slovensko zastopnico v dunajskem parlamentu Olgo Voglauer.