Puidgemont izpuščen iz zapora

Bivšega predsednika Katalonije in evropskega poslanca Carlesa Puigdemonta so izpustili iz zapora v Sassariju, toda bo moral ostati na Sardiniji v pričakovanju odločitve o morebitni izročitvi Španiji, je odločilo drugostopenjsko sodišče iz Sassarija. Sodnica, ki je sicer potrdila, da je bila aretacija zakonita, je sprejela predlog državne tožilke o nepotrebnosti pripora. Pred sodiščem medtem poteka flash mob, ki se ga udeležujejo pripadniki katalonske manjšine na Sardiniji in predstavniki sardinskih avtonomistov.