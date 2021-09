Puigdemonta aretirali na Sardiniji

Italijanska policija je v četrtek, 23. septembra, zvečer na letališču v Algheru aretirala bivšega predsednika Katalonije in evropskega poslanca Carlesa Puigdemonta. To je storila na podlagi evropskega zapornega naloga, ki so ga izdale španske oblasti zaradi obtožb kaznivih dejanj proti javni državni varnosti in redu. Puigdemont je v Alghero (Alguer), mesto, kjer prebiva katalonska manjšina na Sardiniji, prišel, da bi se udeležil tamkajšnjega festivala katalonske kulture in se sestal s predstavniki sardinskih avtonomistov ter s predsednikom deželne vlade Christianom Solinasom. Bivšega katalonskega predsednika so prepeljali v zapor v Sassari, kjer bi morali sodniki v kratkem odločiti, ali ga izročiti Španiji ali ne.