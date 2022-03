Putin je imel v Italiji veliko prijateljev

Italijanske vlade so s Putinovo Rusijo doslej vzdrževale normalne diplomatske, politične in predvsem gospodarske odnose. Italija je precej odvisna od ruskega plina, ki krije okrog 40-odstotkov italijanske porabe, blagovna izmenjava med državama pa je v preteklem letu presegla vrednost 21 milijard evrov. Vojna v Ukrajini je sedaj vse to postavila na glavo.

Odnosi med Rimom in Moskvo so bili najboljši v času vlad Silvia Berlusconija, ko je tudi trgovinska izmenjava med državama močno narasla. Berlusconi je imel Putina za iskrenega prijatelja in ga je stalno hvalil kot velikega državnika, kar ni bilo po godu ZDA, čeprav Washington tega nikoli ni javno povedal. Mednarodna neprofitna medijska organizacija WikiLeaks je pred dvanajstimi leti razkrila, da ameriško zunanje ministrstvo in CIA zelo pozorno spremljata odnose med Berlusconijem in Putinom. Američani so njun odnos ocenili kot »zelo prisrčnega«, neimenovani funkcionar zunanjega ministrstva ZDA je takrat Berlusconija opisal celo kot »Putinovega glasnika v Evropi«, kar predsednik italijanske vlade ni bil, res pa je, da se je sodelovanje med Enijem in ruskim Gazpromom v tistem času močno razvilo.

Prijateljstvo z Berlusconijem bi narekovalo, da bi Putinova stranka Združena Rusija stremela po sodelovanju s stranko Naprej, Italija! v resnici pa si je za partnerja izbrala Ligo. Stranki sta pred petimi leti sklenili dogovor »o izmenjavi mnenj in gledanj o položaju v obeh državah«.