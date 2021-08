Rad ima barvito življenje

David Bandelj je prepoznaven v številnih vlogah – uspešen zborovodja, glasbenik, pesnik, pedagog –, med bralci Primorskega dnevnika pa tudi kot kolumnist. Živi v Gorici, kjer se je rodil leta 1978, iz primerjalne književnosti je doktoriral v Ljubljani. Ob glasbi in literaturi ima rad male trenutke sreče, ki obarvajo dan, med barvami obožuje rdečo. Najbolj sovraži besedno zvezo »ne zmorem«.

Katera je vaša največja odlika?

Znam biti razumevajoč.

Katero odliko najbolj cenite pri moškem?

Človeškost in empatijo.

Katero odliko najbolj cenite pri ženski?

Človeškost in empatijo.

Katera je vaša največja šibkost?

Veliko jih je. Če bi moral izpostaviti eno, bi rekel, da s težavo rečem »ne« ...

Kaj najraje počenjate?

Odvisno od trenutka. Imam namreč rad barvito življenje, tako da me izpolnjuje več stvari: poustvarjanje glasbe s svojimi pevci, pisanje – najraje v tišini in miru nekje v naravi, preživljanje časa z ljudmi, ki jih imam rad, ali lep pogovor s človekom, od katerega se lahko vedno kaj naučiš.

Česa vas je najbolj strah?

Ponavljanja temnih strani zgodovine.

Kako si predstavljate popolno srečo?

Ne predstavljam si je. Sreča je v malih stvareh, ki barvajo vsakdan. Včasih jo je dano okušati; če se teh redkih momentov zavedam, je občutek krasen.

Kako pa največjo nesrečo?

Morda v dejstvu, da človek ne vidi več nobene poti v svojem življenju.

Ko bi lahko bil kdo drug, bi bil ...

Je že dovolj težko biti to, kar sem ...

Kje bi najraje živeli, če ne bi živeli v Gorici?

Na Dunaju.

Katera je vaša najljubša barva?

Rdeča.

Katera je vaša najljubša roža?

Gladijola, rdeča, seveda.

Kaj pa žival?

Mačka.

Kdo je vaš najljubši pisatelj/ica?

Tri bi izpostavil: Umberto Eco zaradi smisla za detajle in erudicijo, Elena Ferrante zaradi izjemnega občutka za opis človekovih notranjih vzgibov in Alojz Rebula zaradi poetike iskateljstva in jezikovne bujnosti.

Kdo je vaš najljubši pesnik/ca?

Teh je pa toliko, da težko izberem enega/eno ...

Kaj pa najljubši fikcijski junak/inja?

Obi Wan Kenobi iz sage Vojne zvezd.

Katera je vaša najljubša knjiga?

Vsaka, ki me – potem ko jo preberem – navda z občutkom nostalgije po svetu, ki ga je ustvarila.

Vaš najljubši glasbenik/ica oziroma bend?

Brez Johanna Sebastiana Bacha bi bil svet revnejši, med bendi pa imam zelo rad skupino R.E.M.

Vaša najljubša likovna umetnina?

Kristus svetega Janeza na križu Salvadorja Dalija.

Katerega živečega moškega najbolj občudujete in zakaj?

Svojega zborovodskega mentorja Stojana Kureta, človeka-umetnika, ki globoko ve, kaj je Lepota.

Katero žensko iz preteklosti najbolj občudujete in zakaj?

Iz – žal – bližnje preteklosti, Jolko Milič, ker je znala živeti pojem svobode v njegovi polnosti.

Katero zgodovinsko osebnost najbolj prezirate?

Vse tiste, ki so oblast zlorabili sebi v korist in na škodo ljudi. Ni jih malo.

Če bi lahko sedli v časovni stroj, v katero zgodovinsko obdobje bi se najprej odpeljali? Zakaj?

V slovensko družbo pred drugo svetovno vojno, da bi razumel prave razloge za delitev duhov, ki je tako zarezala v našo zavest, da jo občutimo še danes.

Kam bi, če bi mogli, odpotovali jutri zjutraj?

Na drugi konec sveta, v Avstralijo ali Argentino.

Kaj najbolj sovražite in zakaj?

Besedno zvezo »ne zmorem«, ker je največkrat samo izgovor, da se ne premaknemo iz lastne cone udobja.

Kateri talent bi radi imeli?

Slikarski. Sem pravi antitalent.

Kaj bi spremenili pri svojem videzu?

Pustil bi si rasti brado.

Katero je vaše sedanje razpoloženje, stanje duha?

Nekje med obupom in upanjem. Bolj v smeri prvega ...

Kdaj ste zadnjič jokali?

Pred nekaj tedni, ob misli na minljivost časa.

Kako bi najraje umrli?

Pri polni zavesti, da bi imel čas razmisliti o storjenem, izkusiti odhajanje in se posloviti od ljubljenih.

Kateri je vaš največji dosežek?

Da se znam pobirati po padcih.

Kaj dolgujete staršem?

Ker sem imel samo mamo, ji dolgujem občutek za to, da je vsak človek velika skrivnost.

Kolikokrat ste bili zaljubljeni?

Večkrat.

Komu ali čemu se ne bi za nobeno ceno odrekli?

Svoji družini in vlogi glasbe in literature v svojem življenju.

Kaj je najdražje, kar ste kdaj kupili?

K(og)ar imam v življenju najdražjega, sem dobil zastonj, drugače po ekonomski vrednosti je avto tista stvar, za katero sem potrosil največ denarja.

Kateri je vaš najljubši predmet in zakaj?

Zvezek, v katerega si zapisujem fragmente, verze, pesmi ...

Kaj nikoli ne manjka v vašem hladilniku?

Sveža zelenjava, mleko, jajca, pivo, kefir.

Kaj storite, preden zaspite?

Berem. Več knjig hkrati.

Kaj pa, ko se zbudite?

Preberem PD ob čaju in kefirju.

Kaj vas je izučilo življenje?

Da se je treba stalno učiti živeti ...