Rakava obolenja: ozdravi 51 % žensk in 40 % moških

Po študiji, ki sta ga opravila Italijanski inštitut za javno zdravje in onkološki center v Avianu, 51 % žensk in 40 % moških, ki zboli za rakom, se tudi pozdravi. Raziskavo so objavili v mednarodni reviji International Journal of Epidemiology.

V raziskavi so upoštevali 32 vrst raka. Izhaja, da so najbolj ozdravljili rak ščitnice, penisa, želodca, debelega črevesa in danke, materničnega telesa in kožnega raka. V desetih letih je življenjska doba ljudi, ki so preboleli te vrte raka, enaka tisti, ki niso oboleli. Razsikava je vključevala 7 milijonov bolnikov iz 17 evropskih držav med leti 19990 in 2007. njihovo zdravstveno stanje so spremljali vsaj 18 let.