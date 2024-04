Ravnikar povezuje slovenski muzej in Casoli

Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije in občina Casoli bosta skupaj priredila razstavo umetniških del, ki jih je slovenski slikar Ljubo Ravnikar upodobil med konfinacijo v Abrucih. Muzej bo nadalje pospešil sodelovanje z ustanovo, ki v Casoliju in v sosednjem Corropoliju goji spomin na tamkajšnje konfinirance, med katerimi je bilo veliko Slovencev.

To piše v dogovoru o sodelovanju, ki ga je vršilka dolžnosti direktorice muzeja Nataša Robežnik podpisala z županom Casolija Massimom Tiberinijem in zgodovinarjem Giuseppejem Lorentinijem, dušo dokumentacijskega centra v kraju v pokrajini Chieti. Delegacija iz Casolija se je mudila v Ljubljani ob priložnosti predstavitve italijanskega prevoda knjige Fortunata Mikluletiča Internatitis.

»To ni samo poklon ustvarjalnosti Ljuba Ravnikarja, temveč tudi izraz globokih vezi med Slovenijo in Casolijem,« je podpis dogovora komentirala Nataša Roberžnik, ki je prepričana, da bo ta pobuda obogatila “ponudbo” slovenskega muzeja. Da bo tako, meni tudi Lorentini, medtem ko je bil župan Tiberini prijetno presenečen nad zelo lepim sprejemom, ki so ga bili gostje iz Abrucev deležni prej v Trstu in nato v Ljubljani.

V Slovenijo sta Mikuletičevo knjigo, podobno kot v Trstu, pospremili podpredsednik državnega Združenja italijanskih antifašističnih preganjencev (ANPPIA) in zastopniki Združenja italijanskih prostovoljcev v španski državljanski vojni (AICVAS). Tudi oni so pozdravili veliko skrb, ki jo slovenski muzej namenja ohranitvi Ravnikarjeve zapuščine ter Slovencem v fašističnih internacijah na sploh.