Razpis za slovenske šole: Beltramejeva pisala na ministrstvo

Generalna direktorica Deželnega šolskega urada za Furlanijo - Julijsko krajino Daniela Beltrame je na italijansko ministrstvo za šolstvo naslovila pismo, v katerem opozarja na vprašanje tolmačenja določil o izvajanju rednih razpisov za zaposlovanje učnega osebja na slovenskih šolah. Pismo se nanaša na problem, ki je nastal z razpisom za zaposlovanje učnega osebja za osnovne šole in otroške vrtce in na katerega je v prejšnjih dneh opozoril Sindikat slovenske šole. Slednji je opozoril, da ministrska uredba št. 529/2021 z dne 5. novembra letos uvaja enotno pisno preizkušnjo za vso Italijo v obliki seznama 50 vprašanj zaprtega tipa preko namenske nacionalne digitalne platforme, pri čemer ni nikjer potrjeno, da natečaje za slovenske šole razpisuje Deželni šolski urad. Vse to na podlagi zakona št. 106/2021, sprejetega julija letos, ki je predvidel enotno pisno preizkušnjo na razpisih.

Po besedah Beltramejeve obstaja problem tolmačenja nekaterih določil v ministrski uredbi, ki ji ne omogoča, da bi podpisala razpis za slovenske šole, zato se je odločila, da piše ministrstvu za šolstvo. Iz Rima odgovor še ni prišel, vendar je generalna direktorica prepričana, da bodo na ministrstvu našli rešitev, tako kot se je že zgodilo tudi v preteklosti, ko so prejeli opozorila o problemih.

Še vedno pa se ne ve, kdo bo zasedel mesto vodje Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za FJK. Dosedanjemu vodji Igorju Giacominiju se je mandat iztekel 8. novembra letos, preteklega 28. septembra pa je ministrstvo za šolstvo objavilo obvestilo o zbiranju prijav razpoložljivosti za tisto mesto. Rok za prijavo se je iztekel 12. oktobra, 20. oktobra pa so bila objavljena imena članov komisije, zadolžene, da pripravi izbor. Koliko interesentov se je prijavilo oz. kakšen je bil izbor, ni znano, Beltramejeva pa je zadevne podatke posredovala računskemu sodišču, da jih registrira. Ko se bo to zgodilo, bodo dokumenti objavljeni na spletni strani šolskega urada.