Razstava o ezulih se je izognila propagandi

Množični odhod Italijanov iz Istre te lahko zgodovinsko in politično gledano hitro zapelje na spolzka tla ali v politično močvirje. Stalna razstava o eksodusu, ki je na ogled v rimskem spomeniškem kompleksu Vittoriano, se je temu izognila, kar je šteti v plus prirediteljem, predvsem glavnemu, to se pravi združenju begunskih organizacij Federesuli. Vzroki, ki so privedli do eksodusa, so precej subjektivni, njihov prikaz na razstavi pa kolikor toliko objektivno spoštuje zgodovinsko sosledico dogajanj. Vse do skupne pobude predsednikov Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja v Bazovici.

Razstava v dvoranah Grottone velike spomeniške strukture, ki je znana po grobu neznanega vojaka iz prve svetovne vojne, se razprostira na razmeroma majhni površini približno stopetdeset kvadratnih metrov. Prostori so precej neudobni in temačni, posledica slabe razsvetljave in morda želje, da bi v obiskovalcu vzbudil emocije in torej čustveno predstavo o prikazanih dogodkih. Razstava je bila ob odprtju deležna velike medijske pozornosti, v labirintu Vittoriana pa jo je zaradi zelo pomanjkljivih smerokazov precej težko najti.

Glavna pokrovitelja razstave sta zunanje in kulturno ministrstvo, zamisel zanjo je prvi dal Carlo Azeglio Ciampi, ki je hotel s tem zgodovinsko zaokrožiti obdobje od italijanskega Risorgimenta do eksodusa.