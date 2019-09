Razstrelili bankomat, nato s kalašnikovom streljali na varnostnika

V Červinjanu so ob 3. uri ponoči štirje zamaskirani moški razstrelili bankomat oz. postamat poštnega urada in po še nedokončnih podatkih ukradli 30.000 evrov. Pri tem je eden od njih tudi streljal s kalašnikovom v avtomobil varnostnika, ki se je slučajno približal med nočno izvidniško vožnjo. Eden od nabojev je razbil steklo prednjega avtomobilskega okna, drugi pa je zadel v okno 150 metrov oddaljene picerije.

Varnostnik je izstopil iz avtomobila in je s pištolo streljal v tolpo. Izstrelil je tri naboje. Zlikovci so nato s temnim audijem uspeli pobegniti.

Dogodek preiskujejo karabinjerji iz Palmanove in Červinjana, ki so našli izstrelke in si ogledujejo videoposnetke varnostnih kamer ter preverjajo tip eksploziva, ki ga je tolpa uporabila za razstrelitev postamata.