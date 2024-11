Razstrelili bankomata in bančni trezor, odnesli pa niti evra

Neznanci so danes ponoči ob 1.40 razstrelili bankomat oz. postamat poštnega urada v Amaru na Videmskem. Kljub poku pa so s kraja pobegnili praznih rok, ker se niso uspeli dokopati do denarja. Nastala je velika gmotna škoda. Prispeli so karabinjerji iz Tolmeča in pirotehniki karabinjerjev iz Vidma, ki preiskujejo dogodek ter gasilci. Razstreljeni bankomat nadzorujejo varnostniki. Nočni pok je prebudil in prestrašil številne krajevne prebivalce, ki so poklicali organe pregona.

Na Videmskem gre že za tretji napad na bankomate oziroma na dva bankomata in na trezor v le nekaj dneh. Tatovi so bili vselej neuspešni in niso odnesli niti evra. V Červinjanu so pred današnjim nočnim »podvigom« razstrelili bankomat zavoda Credito Cooperativo Friuli, ki je bil prazen. Prav tako je bil prazen tudi trezor bančne podružnice Credit Agricole, v katerega so vlomili v kraju Corno di Rosazzo.