Razstreljene kokoši ne bodo našle pravice

Državno tožilstvo iz Pordenona je v zvezi z dogodkom, ki se je pripetil 17. marca 2021, ko je tank italijanske vojske med vajami ob potoku Cellina zgrešil cilj in razdejal kurnik v Vivaru, severovzhodno od Pordenona, ustavilo preiskavo. Tedaj je poginilo okrog sto kokoši, nastala pa je tudi večja gmotna škoda. Zlasti pa bi bila nesreča lahko imela hujše posledice, saj se je pripetila v bližini kmetijskega podjetja.

V preiskavi ni bilo mogoče ugotoviti, iz katerega tanka se je sprožil strel, zato so jo sodniki ustavili. Storilec pa bo očitno ostal nekaznovan. Vojaške oblasti so uvedle tudi lastno preiskavo, ki pa so jo prav tako ustavili, ker ni bilo mogoče najti krivca.