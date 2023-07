Avtocestna družba Alto Adriatico za danes in jutri, ko turistična sezona stopa v živo, napoveduje močno povečan promet na celotnem avtocestnem omrežju dežele FJK. Možni bodo zastoji, opozarjajo, predvsem pri Moščenicah ter pri izvozih na odseku Trst-Benetke pri Redipulji, Vilešu, Latisani, San Donaju in Cessaltu. Danes pričakujejo do skupnih 200.000 vozil, jutri pa od 168.000 do 176.000.