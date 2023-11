Rdeče opozorilo tudi za severozahodno Slovenijo

Vremenoslovci od danes popoldne do petka zjutraj pričakujejo obilne padavine z močnimi nalivi in viharnimi sunki vetra. Za severozahod države je Arso zaradi padavin za popoldne, zvečer in ponoči izdal rdeče opozorilo, za druge dele pa oranžno. Zaradi vetra velja za zahodni del oranžno opozorilo že popoldne in zvečer, ponoči pa za vso državo.

»Od četrtka popoldne do petka zjutraj pričakujemo obilne padavine z močnimi nalivi in viharnimi sunki vetra. Na širšem območju Julijskih Alp in njihovega predgorja bo predvidoma padlo od 120 do 240 litrov dežja na kvadratni meter. Drugod v hribovitih predelih po Sloveniji pa bo padlo od 60 do 120 litrov dežja na kvadratni meter,« so pojasnili na Agenciji RS za okolje (Arso).

Po njihovih napovedih se bo čez dan krepil južni do jugozahodni veter, ob morju jugo, ki bo najmočnejši v prvem delu in sredi noči na petek, ko bo v sunkih dosegal hitrosti od 70 do 100 kilometrov na uro, v višjih legah tudi več.

Zaradi napovedanih povečanih količin padavin in predhodne namočenosti tal obstaja povečana nevarnost za nastanek novih zemeljskih plazov in reaktivacijo tistih, ki so nastali ob nedavni ujmi. Opozorilo velja od danes popoldne, nevarnost za nastanek zemeljskih plazov pa bo ostala tudi v prihodnjih dneh, ko se bodo padavine umirile, so sporočili iz Geološkega zavoda Slovenije.

Povečana verjetnost za nastanek zemeljskih plazov velja predvsem za severozahodno Slovenijo in se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Zaradi velike namočenosti obstaja povečana nevarnost za nastajanje zemeljskih plazov tudi na območjih, ki do sedaj niso bila prizadeta.