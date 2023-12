Redovnice Skupnosti Loyola bodo laizirali

Vse redovnice Skupnosti Loyola, ki sta jo v 80. letih prejšnjega stoletja ustanovila Ivanka Hosta in Marko Rupnik, bodo po razpustitvi skupnosti laizirali. Vest je v intervjuju z medijem Aci Prensa, ki ga je zatem poobjavila tudi Catholic News Agency, razkril pomožni rimski škof Daniele Libanori, ki je dve leti komisarsko vodil Skupnost Loyola, za katero je Dikasterij za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja zaradi »resnih težav, ki zadevajo izvrševanje avtoritete in načina skupnega življenja« oktobra letos odredil razpustitev, ki se mora izvršiti v teku enega leta, kar je v javnost prišlo pred nekaj dnevi.

Tako Ivanko Hosta, predvsem pa Marka Rupnika, ki je pred leti učil verouk na slovenskih šolah v Gorici, bremenijo resne obtožbe o duhovnih in psihičnih zlorabah redovnic, patra, ki je bil po izključitvi iz jezuitskega reda avgusta inkardiniran v koprski škofiji, pa je več redovnic obtožilo tudi spolnih zlorab. Medij Aci Prensa poudarja, da razpustitev neke verske skupnosti ne pomeni nujno tudi laizacije njenih pripadnikov oz. pripadnic. Po interpretaciji spletnega medija Adista naj bi to predstavljalo nekakšno potrditev dejstva, da v skupnosti nikoli ni bilo neke avtentične karizme, zaradi česar bi tudi izrečene zaobljube izgubile svojo veljavnost. Libanori je Aci Pensi zaupal, da bodo s premoženjem, ki trenutno pripada Skupnosti Loyola, ustvarili poseben sklad, s katerim bodo pomagali vsem sestram, ki so bile članice skupnosti v trenutku njene razpustitve.