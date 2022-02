Referenduma o evtanaziji ne bo

Referenduma za dekriminalizacijo evtanazije, v podporo kateremu so pobudniki zbrali 1.239.423 podpisov, ne bo. Tako je presodilo ustavno sodišče, ki se je zbralo, da bi odločalo o dopustnosti osmih referendumskih vprašanj.

Dve vprašanji, to sta dekriminalizacija evtanazije in gojenja marihuane za osebno rabo, sta bili vloženi kot državljanska pobuda. Ostalih šest vprašanj, ki so povezana s pravosodjem, so vložile deželne vlade, je pa zanje zbirala podpise tudi Salvinijeva Liga.

Ustavno sodišče je prisluhnilo tako podpornikom kot nasprotnikom posameznih referendumskih vprašanj, v popoldanskih urah pa so za zaprtimi vrati začeli z odločanjem.

V zvezi z referendumsko pobudo o evtanaziji so ustavni sodniki ocenili, da izbris 579. člena kazenska zakonika kljub izjemam, ki so jih predvideli pobudniki, naj ne bi zagotavljal »minimalnega varstva človekovega življenja, ki ga predvideva ustava, zlasti v primeru šibkih in ranljivih oseb«, je sporočil tiskovni urad ustavnega sodišča. Celotna utemeljitev odločitve bo znana v prihodnjih dneh.

»To je zelo grda novica za demokracijo,« je odločitev včeraj komentiral Marco Cappato, aktivist društva Luca Coscioni, ki si prizadeva za legalizacijo evtanazije. Sekretar Demokratske stranke Enrico Letta pa je pozval parlament, naj odobri zakon o asistiranem samomoru, pri tem pa naj se upoštevajo smernice ustavnega sodišča.