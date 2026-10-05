Regulirani naftni derivati s torkom cenejši

Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo opolnoči znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina, ki je trenutno rekordno drag. Liter bo z 1,744 evra cenejši za 1,6 centa. Cena litra dizla bo šla medtem navzdol za 4,6 centa na 1,883 evra. Za prav toliko bo z 1,506 evra cenejši liter kurilnega olja.Vlada v že večkrat znižane trošarine tokrat ni posegala, je pa v modelski ceni upoštevana spremenjena metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent. Obenem za obe pogonski gorivi in kurilno olje začasno, do 15. decembra, velja oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti.Brez tega bi bilo treba po ocenah ministrstva za infrastrukturo in energetiko za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,943 evra, za liter dizla okoli 2,185 evra, za liter kurilnega olja pa okoli 1,721 evra za liter.Država je sicer ob še vedno visokih cenah naftnih derivatov Evropsko komisijo zaprosila tudi za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno za šest mesecev po potrebi zniža pod minimalno raven, ki jo dovoljuje zakonodaja EU. Odločitve Bruslja glede slovenske prošnje še ni bilo.Navedene cene pogonskih goriv bodo veljale do vključno 12. oktobra, so še navedli na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko.Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem oblikujejo prosto.