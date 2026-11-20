Skupina Petrol je v devetih mesecih ustvarila 5,3 milijarde evrov prihodkov, kar je 18 odstotkov več kot leto prej. Dobičkonosnost se je znižala, čisti dobiček je bil pri 106,4 milijona evrov za 22 odstotkov nižji. V družbi slabše rezultate pripisujejo neustrezni regulaciji, napovedujejo tudi možnost uveljavitve ukrepov za zaščito družbe. Predsednica nadzorega sveta Vesna Južna je napovedala, da bo družba, če se pogoji poslovanja ne bodo spremenili, ravnala v skladu s sprejetim protokolom, ki vključuje omejitve točenja goriv ali zapiranje nerentabilnih prodajnih mest.

Kot so danes sporočili iz Petrola, so na rast prihodkov vplivale višje cene energentov na mednarodnih trgih. Skupina je prodala 3,08 milijona ton goriv in derivatov, kar je dva odstotka več kot v primerljivem obdobju lani. Na slovenskem trgu je bila prodaja večja za šest odstotkov, na trgih jugovzhodne Evrope za devet odstotkov, na trgih EU in drugih trgih pa je bila nižja za 15 odstotkov.

Prihodki od prodaje trgovskega blaga in storitev so znašali 552,8 milijona evrov, kar je devet odstotkov več kot leto prej. Skupina je prodala tudi 16,6 teravatne ure (TWh) zemeljskega plina in 6,6 TWh električne energije.

Kosmati poslovni izid skupaj z zaprtimi neto izvedenimi finančnimi instrumenti je znašal 542,6 milijona evrov, kar je primerljivo z enakim obdobjem lani. EBITDA je znašal 224,7 milijona evrov in je bil za osem odstotkov nižji, dobiček iz poslovanja pa se je znižal za 16 odstotkov na 144,4 milijona evrov.

V družbi so ob objavi poslovnih rezultatov znova izrazili nestrinjanje z regulacijo cen goriv v Sloveniji in na Hrvaškem, ob tem pa znova izpostavili, da so regulirane marže v Sloveniji med najnižjimi v EU.