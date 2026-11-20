Smrt novinarja, televizijskega voditelja in zgodovinarja Corrada Augiasa je doživela velik odmev v italijanski javnosti. Pokojni, sicer prepričan antifašist, se je ukvarjal tudi s fojbami, ki so po njegovi oceni za italijansko levico predstavljale veliko zamujeno priložnost. To stališče je med drugim zagovarjal na debati v dnevniku La Repubblica (november 2023) o domovinskem čutu z nekdanjim notranjim ministrom iz vrst Demokratske stranke Marcom Minnitijem.

Sogovornika sta soglašala, da je levica, začenši s Komunistično partijo Italije (KPI), skoraj ves povojni čas pojem domovine prepustila desnici. Predvsem neofašistični stranki MSI, ki je navezanost na domovino spretno izkoriščala v volilne namene. Augias je bil mnenja, da se je podobno dogajalo s fojbami, ki so po njegovem mnenju precej vezane na idejo domovine. »Fojbe je desetletja razglašala samo MSI. Levica, ki ni bila sposobna odmotati se od zmešnjave Titove Jugoslavije, je prepustila agitatorski desnici tako pomembno zgodovinsko in človeško vprašanje,« je poudaril pokojni novinar.

V Primorskem dnevniku smo mu takrat pritrdili, da res italijansko javno mnenje dolgo ni poznalo fojb, kriviti za to samo komuniste in levico nasploh pa je skregano z resnico. KPI v Italiji ni bila nikoli na oblasti, kvečjemu je treba za prikrivanje resnice o fojbah odgovornost naprtiti predvsem povojni vladni garnituri pod vodstvom Krščanske demokracije (KD).

Morda so v Rimu fojbe pometali pod preprogo tudi z namenom, da bi prikrili odgovornosti fašizma za drugo vojno in njegovo nasilno raznarodovalno politiko v naših krajih. Augias in Minniti v omenjeni debati nista izpostavila političnega naboja 10. februarja, Dneva spominjanja na eksodus Italijanov iz Istre in fojbe.