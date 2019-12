Reka odnesla avtomobilista

S svojim avtomobilom je nameraval prebresti reko na brodu Murlis, med krajema Cordenons in Zoppola v pordenonski pokrajini, toda rečni tok se je naenkrat povečal in reka ga je odnesla. Nesrečni avtomobilist je ob 1.30, ko se je znašel v težavah, poklical reševalce. Gasilci so kmalu prihiteli na kraj, toda reka je že odnesla avtomobil. Našli so ga v jutranjih urah v težko dostopnem delu rečne struge. Moški je umrl zaradi utopitve. Pri reševalni akciji je sodelovala tudi potapljaška enota tržaških gasilcev. Na kraj so prihiteli policisti. Brod Murlis je bil zaradi slabega vremena zaprt.