Rekordno število okužb na Reki in celotnem Hrvaškem

Na Hrvaškem so danes potrdili okrog 8500 novih okužb z novim koronavirusom, točne podatke bodo še javili. Opravili so okrog 18.000 testiranj, delež pozitivnih testov je bil 47-odstoten, poročajo hrvaški mediji. Krivulja je v močnem vzponu. Pred enim tednom so zabeležili 5768 novih primerov, pred dvema pa 4226.

Prav tako so rekordno število novih okužb zabeležili na Reki, kjer jih je bilo prvič od začetka pandemije več kot 1000. Ob 2648 PCR testiranjih so jih potrdili 1082, delež pozitivnih testov je bil 40,8-odstoten.