Rekordno število smučarjev na deželnih smučiščih

Deželna smučišča je včeraj (v nedeljo) skupaj obiskalo več kot 20.700 smučarjev, ki so skupno opravili več kot 210.000 spustov. Gre za nov rekord v tekočem letu po svetih treh kraljih, ko je bilo približno 1400 smučarjev manj. Odlične številke gre med drugim pripisati dobro urejenim progam in smučarskim razmeram, ki so v teh dneh zaradi nizkih temperatur, obilice snega in prevladujočega sončnega vremena izjemne.

Največ smučarjev je bilo v trbiških smučarskih centrih, kjer so zabeležili 6854 obiskovalcev, le-ti pa so poravili skoraj 54.000 spustov. Na drugem mestu je središče Ravascletto/Zoncolan, kjer je bilo 5467 smučarjev, na tretjem pa Piancavallo s skoraj 5.000 smučarji. Sledijo v vrstnem redu Plodn, Forni di Sopra/Sauris in Na Žlebeh.

Sicer pa je bil ves pretekli teden na deželnih smučiščih, kjer je med drugim potekal tudi zimski Olimpijski festival evropske mladine Eyof, nadvse uspešen. Skupno so namreč sprejeli 62.550 smučarjev, ki so opravili več kot 700.000 spustov, kar je v blagajne doneslo več kot milijon evrov, se pravi, da višjo vsoto od pričakovanega.