Reprezentativnost Sindikata slovenske šole stvar interpretacije

Vprašanje reprezentativnosti Sindikata slovenske šole je vezano predvsem na vprašanje pravilnega tolmačenja 13. odstavka 43. člena zakonske uredbe št. 165 iz leta 2001 (v nadaljevanju št. 165/2001), ki ureja področje dela v javni upravi. Uredba je bila izdana približno mesec dni po zaščitnem zakonu za Slovence v Italiji št. 38/2001, vendar ga ne omenja, zato bi ga bilo treba vključiti v besedilo, za kar pa je pristojno ministrstvo za javno upravo. To izhaja iz srečanja med predstavniki SSŠ in višjimi uradniki Agencije za zastopanje javne uprave pri sindikalnih pogajanjih Aran, ki je potekalo preteklega 24. februarja v Rimu.

Govor je bil o pravnem statusu SSŠ (le-tega so zastopali vodja Katja Pasarit, njen namestnik Jakob Leopoli in član odbora Tomaž Simčič), pri čemer so se sogovorniki strinjali, da so sindikatu že priznane sindikalne pravice, ki zadevajo uživanje sindikalnega dopusta, prirejanje zborovanj itd., odprto pa ostaja vprašanje sindikalne reprezentativnosti. 43. člen zakonske uredbe št. 165/2001 namreč v svojem prvem odstavku priznava reprezentativnost tistim sindikalnim organizacijam, ki zadoščajo pogoju petodstotne zastopanosti na državni ravni. Položaj sindikatov jezikovnih manjšin na Južnem Tirolskem ter v deželah Dolina Aoste in Furlanija - Julijska krajina pa ureja 13. odstavek istega člena, ki omenjenim sindikatom priznava enako reprezentativnost kot sindikatom iz prvega odstavka in to na podlagi posebnih določb deželnih in pokrajinskih zakonov, medtem ko priznavanje slovenskih manjšinskih sindikalnih organizacij določa 22. člen zaščitnega zakona št. 38/2001. Na to so predstavniki SSŠ tudi opozorili uradnike agencije Aran, kakor so tudi opozorili na vprašanje možnosti t.i. »tehničnega podpisa« k državni delovni pogodbi.

Po mnenju agencije Aran je treba rešitev vprašanja reprezentativnosti iskati v smeri avtentičnega tolmačenja določil 43. člena zakonske uredbe št. 165/2001. Za to pa ni pristojna agencija Aran, ki je zgolj tehnični, ne pa politični organ, ampak ministrstvo za javno upravo, so menili uradniki agencije, ki so vsekakor obljubili, da bodo vso zadevo dodatno poglobili. Prav tako bodo tudi pri SSŠ odgovore agencije Aran temeljito preučili ter se nato odločili za nadaljnje korake v smeri celovitega priznanja.