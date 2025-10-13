Reševali deklico, ki se je z glavo zagozdila med kovinske noge

Gasilci iz Pordenona so danes okrog 10.30 posredovali v pordenonskem stanovanju, kjer se je triletna deklica z glavo zagozdila med kovinske noge manjše mizice. Na mestu so najprej pomirili njo in mamo, nato so jima razložili, kako bodo stvar uredili. Uporabili so hidravlične škarje in prerezali kovinske noge. Deklico so sprostili in ugotovili, da se na srečo ni poškodovala. Posredovanje reševalcev deželne službe za nujno medicinsko pomoč zato ni bilo potrebno. Deklica in mama sta nazadnje objeli gasilce in se jim zahvalili.