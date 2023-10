Reševali gobarja, ki je v gozdu zašel v težave

Gorski reševalci iz Maniaga so danes okrog 13.30 posredovali v kraju Valdestali pri Frisancu na Pordenonskem, kjer je gobar v gozdu zašel v težave. Spustil se je kakih 100 metrov pod cesto, kjer je parkiral avtomobil in je izgubil orientacijo. Po strmem pobočju, ki je zaradi dežja postalo spolzko, pa se ni mogel več vrniti nazaj. Na pomoč je poklical na interventno telefonsko številko 112. Reševalci ga s pomočjo aplikacije niso uspeli izslediti, ker ni imel dovolj sodobnega mobilnika, med pogovorom pa je po telefonu zaslišal bližajoče sirene in so razumeli, da je v bližini. Iskali so ga približno 40 minut, nato so ga našli in ga pospremili do avtomobila.