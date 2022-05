Reševali pohodnika v Furlanskih Dolomitih

Gorski reševalci iz doline Valcellina so danes ob 14. uri posredovali na gori Lodina v Furlanskih Dolomitih, kjer se je poškodoval pohodnik. Padel je s steze in drsel kakih petnajst metrov v globino, pri čemer si je poškodoval nogo in ramo.

Gorski reševalci so mu na kraju nudili prvo pomoč, zdravstveno osebje je ugotovilo, da njegovo zdravstveno stanje ni zaskrbljujoče. Priletel je nato reševalni helikopter, s katerim so ga prepeljali v pordenonsko bolnišnico. Reševalna akcija se je zaključila ob 15. uri.