Rešitev za šolski urad tudi preko parlamenta

Vprašanje vodje Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo - Julijsko krajino bo šlo tudi preko parlamenta v obliki že vključenega amandmaja k proračunu o podaljšanju vseh funkcij, katerih mandat bo prenehal 31. decembra letos, do 31. decembra 2022, ki ga bo parlament sprejel v kratkem. Tako bi podaljšali tudi mandat Petra Černica na čelu Urada za slovenske šole, medtem pa bi stekel razpis za izbiro novega vodje. Tako pravi generalna direktorica Deželnega šolskega urada za FJK Daniela Beltrame, ki se je v sredo, 21. decembra, v Trstu sestala s predstavniki Slovenske kulturno-gospodarske zveze (zastopala jo je predsednica Ksenija Dobrila), Sveta slovenskih organizacij (zastopal ga je Julijan Čavdek) in Sindikata slovenske šole (zastopala sta ga deželni tajnik Joško Prinčič in tržaška pokrajinska tajnica Katja Pasarit).

Prisotni so direktorico namreč pozvali, naj se na to mesto čim prej namesti predstojnik z rednim delovnim razmerjem, ne pa vršilec dolžnosti, spomnili pa so tudi na vprašanje dejanske avtonomije urada in potrebo po vzpostavitvi neposredne institucionalne vezi z ministrstvom za šolstvo ter po tesnem sodelovanju urada in predstavništvom manjšine pri reševanju vprašanj. Govorili so tudi o tem, da bi mnenje Deželne komisije za slovenske šole postalo obvezno ter o možnosti imenovanja osebja pri šolskem uradu po zakonu št. 932/1973 ter o finančnih sredstvih za pripravo in tisk učbenikov.

Drugače je direktorica Beltramejeva sogovornike seznanila s potekom natečaja za dva funkcionarja in dva asistenta pri Uradu za slovenske šole, pri čemer je ena pisna preizkušnja potekala danes, druga pa bo jutri. Govor je bil tudi o vprašanju ustavljenih razpisov za zaposlovanje učnega osebja na slovenskih šolah, kjer se nakazuje potreba po zakonskem dopolnilu, ki bi specifiko slovenske šole uskladilo z nedavno sprejetim pravilnikom o poteku rednih natečajev za učitelje in vzgojitelje.