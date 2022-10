Vsedržavna televizijska mreža Rai 3 bo v nocojšnji oddaji Geo posvetila prispevek Reziji. Na sporedu bo malo po 17. uri. Posebno pozornost bodo namenili parku Julijskih predalp, na meji med Italijo in Slovenijo, so zapisali, kjer so za divjad naravna vrata ob prehodu na severovzhod in spust v nižine. Njene sledove bo ob reki iskal naravoslovec Francesco Petretti, ekipo oddaje Geo pa vodi Francesca Catarci.