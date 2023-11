Do težav je prišlo tudi v Reziji, ki je od sinoči odrezana od sveta. Nekdanjo pokrajinsko cesto med Rezijo in Podklancem so morali zapreti za promet zaradi materiala, ki se je nabral na njej, ponoči je bila cesta tudi poplavljena na različnih točkah zaradi potoka nad njo.

Rezijska županja Anna Micelli je svoje občane obvestila, da lahko dobijo pisno opravičilo za izostanek na delu zaradi zaprte ceste.