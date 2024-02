»Rim naj preneha zavajati javnost in manipulirati z zgodovino«

»Od leta 2004 je 10. februar v Italiji dan spomina na žrtve fojb in eksodusa, pa tudi na druga dogajanja ob vzhodni meji. Italija ima vso pravico, da se spominja teh, zanjo travmatičnih dogodkov. Žal pa se kljub obsežnim in poglobljenim raziskavam te problematike tako italijanskih kot slovenskih zgodovinarjev, večina italijanske politike in njeni najvišji predstavniki raje poslužujejo manipulacij. Vsako leto znova in znova!« Tako lahko med drugim beremo v izjavi za javnost, ki jo je včeraj predstavila Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (ZZBNOB), s podanimi vsebinami pa so se strinjali še Fabio Vallon z Vsedržavnega združenja partizanov Italije (VZPI-ANPI) in Vesna Žmak ter Edi Andreašić z Zveze hrvaških antifašističnih borcev (SABA). .

Apel predstavnikov borčevskih združenj je jasen:Ljubljana bi morala od Rima zahtevati, da preneha zavajati javnost in manipulirati z zgodovino ter jo politično zlorabljati. Pri tem bi morala italijanska stran upoštevati poročilo slovensko-italijanske kulturno-zgodovinske komisije, jasno povedati, da v Bazovici ustreljeni pripadniki Borbe niso bili teroristi, nujno je tudi odprtje rudniškega jaška v Bazovici za preštetje trupel.

Oglasil se je tudi nekdanji novogoriški župan Mirko Brulc, ki je opozoril na aktualno dogajanje na Goriškem. »Skrbijo nas pritiski iz Italije in neodzivnost države. Skrbi nas, ker goriški župan sprejema pripadnike organizacije X Mas. 8. februarja naslednje leto se bo zaživel EPK, dva dni kasneje pa bo dan spomina na fojbe, kaj se bo takrat zgodilo?« je prisotne vprašal Mirko Brulc.

