Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje. Dobro branje! Riževa narastka Danes sem se mislil pozabavati s kakšnim afriškim receptom na čast nogometašem, ki se potijo v Južni Afriki. A nobeden od južnoafriških receptov, ki sem jih zasledil na spletu, me ni prepričal. Morda zato, ker so vsi burskega izvora (Buri so bili holandski kolonialisti, ki so prvi prispeli v to najjužnejšo afriško deželo) in nisem zasledil nič, kar bi mi zvenelo pristno afriško. Zato sem presedlal na bolj domače recepte z rižem, sladkega, pa tudi slanega. Začnimo kar pri slednjem in sicer pri riževem narastku z mesom, za katerega potrebujemo: nekaj mesnih ostankov (pečenke, kuhanega mesa, rebrc , klobase, kar vam je pač ostalo v hladilniku) 250 g riža veliko čebulo 3 stroke česna 2 korenčka zavitek žafranike jušno kocko kozarec belega vina 4 jajca sol poper peteršilj žlico nastrganega svežega ingverja maslo

Rižev mesni narastek (foto: www.odprtakuhinja.delo.si)

Čebulo sesekljamo, in jo na olju svetlorumeno prepražimo; Na čebulo stresemo riž in na kockice narezana korenčka, premešamo in zalijemo z vinom. Ko vino izhlapi, prilijemo slabe pol litra vode in dodamo še jušno kocko. Če imamo pravo juho, toliko bolje. Ko je riž že skoraj kuhan, ga potresemo z žafraniko, premešamo in odstavimo. Pustimo, da se nekoliko ohladi, nakar vanj vmešamo na kocke narezane ostanke mesa, rumenjake, dobro popopramo in dodamo še nastrgan ingver, sesekljan peteršilj, in česen ter žlico masla. Premešamo in v maso primeša o še rahlo osoljen sneg iz beljakov. Ognjevarno posodo namastimo, potresemo z mrvicami in vanjo zlijemo pripravljeno zmes. Poravnamo in porinemo v na 180 stopinj ogreto pečico za približno pol ure. Preidemo k sladkemu riževemu narastku. Zanj potrebujemo: skodelo riža 2,5 do 3 skodele mleka žlico masla 3 rumenjake 3 žlice sladkorja zavitek vanilijinega sladkorja naribano lupinico ene limone 2 žlici v rumu namočenih rozin 4 beljake sol, maslo

Sladki rižev narastek (foto: www.odprtakuhinja.delo.si)