Robert Golob izvoljen za predsednika vlade

Robert Golob, predsednik Gibanja Svoboda, ki je slavilo na aprilskih državnozborskih volitvah, je bil s 54 glasovi za in 30 proti na tajnem glasovanju izvoljen za 15. predsednika vlade Republike Slovenije. Ena poslanka GS je bila bolniško odsotna. Oddanih je bilo 85 glasovnic, ena je bila neveljavna.

Na začetku seje je Robert Golob poslancem predstavil programske zasnove vlade, ki jo bo vodil. Kot osnovne stebre programa je navedel socialno pravičnost, solidarnost in na znanju temelječo družbo.

V večurni razpravi, ki se je odvila pred glasovanjem, so Golobu podporo napovedali poslanke in poslanci koalicijskih strank – GS, SD in Levice –, medtem ko so iz opozicijskih vrst utemeljevali, zakaj kandidata ne bodo podprli. Podporo Robertu Golobu sta izrazila tudi poslanca narodnih skupnosti, to sta Felice Žiža, ki ga je v DZ izvolila italijanska skupnost, in Ferenc Horvath, predstavnik madžarske skupnosti.

Opozicijski poslanci so v razpravi, ki je bila na trenutke nenavadna, saj je bilo slišati res bizarne očitke, Golobu večkrat očitali, da naj bi pri oblikovanju koalicijskega programa preveč popuščal Levici (in delno tudi SD), velikokrat je bilo tudi slišati, da naj bi koalicijski načrti v Slovenijo ponovno prinesli socializem. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je morala poslance in poslanke večkrat povabiti, naj se vzdržijo osebnih napadov in naj si prizadevajo za kultivirano raven razprave.