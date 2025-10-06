Rudi Bučar z novim albumom nocoj na Radiu Slovenija namesto v CD

Primorski glasbenik Rudi Bučar bi nocoj v Cankarjevem domu (CD) premierno predstavil svoj novi album Kamen trn brin, a so koncert zaradi tehničnih težav prestavili na poznejši datum. Koncert je bil predviden za neposredni prenos v radijski oddaji Izštekani, ki pa jo bodo vseeno izvedli v živo v studiu Radia Slovenija, so sporočili iz CD.

Kot so sporočili iz CD, bodo oddajo Izštekani z Bučarjem ob izidu novega albuma danes vseeno izvedli, in sicer v živo v studiu Radia Slovenija z neposrednim radijskim in spletnim videoprenosom na Valu 202. O novem datumu koncerta v CD bodo obvestili, ko bo potrjen.

O tem, zakaj točno so koncert prestavili, pa so pojasnili, da se je zaradi tehnične okvare zgodaj zjutraj v Linhartovi dvorani CD sprožil sistem za gašenje požarov. Škoda je sicer minimalna, posledice pa bodo predvidoma odpravljene v nekaj dneh. A do takrat prireditev v dvorani ne bo mogoče izvajati, o čemer so že obvestili obiskovalce, ki imajo vstopnice za dogodke v naslednjih nekaj dnevih.