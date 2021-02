Rumena barva napolnila mestne kavarne

Naša regija se je včeraj obarvala v rumeno in po dvotedenski prepovedi so gostinski obrati lahko spet začeli streči svoje goste. Mestne kavarne so bile že v dopoldanskih urah dobro obiskane, lepo vreme pa je prispevalo k temu, da so mnogi gostje zasedli mize na prostem. Nekateri so s seboj prinesli časopise, nekateri so delali na računalnikih. Kar nekaj pa se jih je sproščalo v klepetu s prijatelji in najbližjimi. V kavarnah, ki smo jih obiskali, so gostje spoštovali tako medsebojno razdaljo kot tudi nošnjo mask.

»V teh nenavadnih časih smo veseli že odprtih kavarn. Ob vseh omejevalnih ukrepih najtežje prenašam zaprtje barov,« je dejala starejša gospa, ki obred pitja kave povezuje z druženjem. V kavarni na osrednjem Velikem trgu so nam natakarji dejali, da prav vsi gostje dosledno upoštevajo pravila. Zadnja deželna odredba še naprej določa, da je treba po 11. uri pijačo popiti sede ob mizi ali šanku. »Na to so se stranke že navadile. Zadovoljne so že s tem, da se lahko v baru spet podružijo,« je povedal natakar kavarne, ki je vesel, da lahko spet dela.