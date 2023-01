Rumeno opozorilo ob prvi letošnji vremenski fronti

Dolgotrajno obdobje z zelo stanovitnim vremenom se bo v nedeljo zaključilo. Subtropski anticiklon se bo v prihodnjih dneh umaknil pred globoko višinsko dolino, ki bo od severozahoda dosegla naše kraje. Solidna vremenska fronta bo vplivala na vreme pri nas od nedeljskega popoldneva do ponedeljkovega večera. Ob njej se bodo pojavljale zmerne do močne padavine, v ponedeljek bodo vmes možne tudi posamezne plohe, ozračje pa se bo proti koncu poslabšanja tudi ohladilo. V gorah bo povečini snežilo.

Arso je ob poslabšanju vremena od nedeljskih poznih večernih ur do ponedeljkovega poznega popoldneva objavil rumeno opozorilo. Možne so izdatnejše padavine, so zapisali, v ponedeljek pa pričakujejo tudi okrepljen južni veter, ki bo lahko dosegel hitrost od 70 do 85 km/h.

V torek se bo vreme izboljšalo in bo povečini pretežno jasno ali zmerno oblačno. Hladneje bo, temperature bodo skladnejše z letnim časom.

Pred tem bo danes ponoči in jutri prevladovalo oblačno in spet bolj vlažno vreme. Jutri bo ponekod možno občasno rosenje, v nedeljo pa se bodo zlasti v popoldanskih urah začele pojavljati prve padavine, ki se bodo nato okrepile.