Večina ljudi v Italiji ne podpira neomejenega silobrana

Vprašanje o tem, do kod naj seže legitimna razsežnost silobrana in kje naj se začne prekoračitev legitimne nujne obrambe, je v italijanski politiki, posledično pa tudi družbi nasploh, kot dokazuje nedavna javnomnenjska raziskava agencije SWG, spet aktualno zaradi primera 72-letnega Maria Roggera. Zlatar je pred dnevi prestopil prag zapora v Bollateju pri Milanu po pravnomočni obsodbi na 14 let in devet mesecev zaporne kazni zaradi dvakratnega umora ter poskusa umora še tretjega moškega, ki je pred tem sodeloval v ropu Roggerove zlatarne, za kar so uporabili nož in pištolo, za katero se je pozneje izkazalo, da je igrača. Po koncu ropa, ki se je leta 2021 zgodil v kraju Grinzane Cavour v Piemontu, je zlatar stekel za roparji ter nanje streljal - dva sta umrla, eden pa je bil ranjen. Ker je to storil v trenutku, ko so se storilci že oddaljevali od kraja ropa in je torej neposredna grožnja že minila, po zaključkih sodnikov ni mogoče več govoriti o silobranu, pač pa o prekoračitvi le-tega: Roggero je bil zato obsojen zaradi naklepnega umora in nezakonitega posedovanja orožja.

Pristojni organ je pred dnevi zavrnil predlog Roggerovega odvetnika za odložitev izvršitve zaporne kazni do zaključka prošnje za pomilostitev, češ da za kaj takega ni pogojev. Zlatarjevi svojci so po tej odločitvi dali vedeti, da upajo v uspeh prošnje za prestajanje kazni v hišnem zaporu ali celo v pomilostitev.

Kazen je v resnici blaga

Več kazenskopravnih strokovnjakov je ocenilo, da je kazen, ki so jo odmerili Roggeru, precej blaga glede na okoliščine, saj je najnižja predvidena kazen za naklepni umor 21 let, on pa je zagrešil dva, še enega pa poskusil. Kljub temu se v desnem političnem prostoru odvija bitka za to, kdo bo ponudil privlačnejši argument v podporo zlatarju. Tovrstno zavzemanje raznovrstnih stališč je treba razumeti kot iskanje svojega prostora pod soncem na desnici, da bi se prikupili čim večjemu številu volivcev in volivk.

Liga, na čelu katere je Matteo Salvini, ki je Roggera že večkrat obiskal v zaporu, kar je sicer zanj neobičajno, saj je iz njegovih ust pogosteje slišati, da kako bi bilo treba tega ali onega »zapreti in odvreči ključ«, predlaga, naj se pri definiciji silobrana preprosto odpravi načelo sorazmernosti, kar pomeni, da nobena reakcija s strani žrtve oboroženega napada ne bi bila več kazniva.

S tem se ne strinjajo pri Naprej, Italija, ki jo vodi Antonio Tajani, tudi v Melonijnih Bratih Italije ni bilo zaznati pretiranega navdušenja za kaj takega, izvlekli so celo argument, da bi bilo to neustavno.

Kar 53 % noče sprememb

V Italiji večina ljudi - natančneje 53 % - ni naklonjena spreminjanju pogojev, pod katerimi je silobran upravičen in torej ni kazniv, je pokazala anketa, ki so jo pri agenciji SWG opravili med 21. in 23. julijem, ko je Roggero že začel s prestajanjem zaporne kazni. Med temi jih 35 % meni, naj definicija v kazenskem zakoniku ostane takšna, kakršna je, 18 odstotkov pa bi jo dodatno omejilo. Širitev pravice do samoobrambe, kakršno predlaga Liga, pa podpira 36 odstotkov vprašanih.