Rupnik somaševal v Rimu in tako kršil prepovedi

Jezuitski pater Marko Ivan Rupnik, obtožen spolnih, psiholoških in duhovnih zlorab številnih redovnic, je minulo nedeljo somaševal v rimski baziliki sv. Praksede, poroča dnevnik Domani, ki je v preteklih mesecih objavil več intervjujev z zlorabljenimi redovnicami, s katerimi se je pogovarjala novinarka Federica Tourn.

Mozaicistu, ki je nekoč poučeval verouk na slovenskih šolah v Gorici, so zaradi obtožb o zlorabah že pred časom prepovedali vse oblike javnega duhovniškega udejstvovanja in javnega komuniciranja ter zapuščanja Lacija, nedavno pa so prepovedim dodali še umetniško delovanje, zlasti v cerkvenih objektih. Kaže, da Rupnika te prepovedi niso kaj preveč prizadele, piše Domani, saj je vsaj do 22. januarja celo pridigal v baziliki sv. Praksede, pred dnevi pa naj bi v baziliki sv. Janeza na Lateranu skupini obiskovalcev predstavljal svoje mozaike.