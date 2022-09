Rusija in Kitajska bi bili alternativa nadvladi ZDA

»Trenutni poskusi za vzpostavitev enopolarnega sveta so dobili povsem grdo obliko, ki je za veliko večino narodov nesprejemljiva.« S temi besedami je ruski predsednik Vladimir Putin povzel svoje, sicer že znano mnenje o gospodarski in politični nadvladi ZDA v svetu, kateri se skuša zoperstaviti zlasti s povezovanjem proti vzhodu. Srečanje s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom v Uzbekistanu je bilo zato namenjeno predvsem utrditvi prijateljskih odnosov s Kitajsko, ki je po uvedbi zahodnih sankcij proti Moskvi postala najpomembnejša dobaviteljica Gazproma.

»Rusija in Kitajska se zavzemata za pravičen, demokratičen, večpolarni svetovni red, ki temelji na mednarodnem pravu in osrednji vlogi Združenih narodov, ne pa na pravilih, ki si jih je nekdo izmislil,« je bil še kritičen Putin. Odločitev za sestanek rusko-kitajskega državnega vrha ob robu srečanja voditeljev Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO) je bila seveda premišljena, saj se želijo članice te organizacije uveljaviti kot eden od alternativnih polov zahodno naravnanega mednarodnega reda, v katerem nimajo nobene vloge.

Z namenom krepitve partnerstva s Kitajsko je Putin pohvalil uravnoteženo držo uradnega Pekinga, ki ohranja nevtralno držo glede ruske invazije, čeprav se strinja s stališčem Moskve, da je širitev Nata pripomogla k izbruhu spopada. Dodal je še svojo podporo kitajski enovitosti in obsodil provokacije ZDA ter »njihovih satelitov« v Tajvanski ožini. XI Jinping je Putinu v odgovor in zahvalo zagotovil, da si je Kitajska z Rusijo pripravljena prizadevati, da bi prevzeli vlogo velikih sil pri vnašanju stabilnosti in pozitivne energije v svet. SCO se namreč dobro zaveda svoje moči, saj združuje 40 % svetovnega prebivalstva.

Kitajska in Rusija sta prepričani, da se lahko novi red vzpostavi v zelo kratkem času. Ta sicer pospešeno nastaja že od začetka vojne v Ukrajini, tj. odkar je Rusija preusmerila svoje gospodarske aktivnosti stran od Zahoda, pri čemer je začela tudi s procesom t. i. dedolarizacije gospodarskih in finančnih poslov, ki že potekajo v ruskih rubljih in kitajskih yuanih.