Rusija napadla Ukrajino, iz katere poročajo o eksplozijah in žrtvah

Vojna v Ukrajini se je začela. Ruska vojska na vzhodu Ukrajine izvaja intenzivne napade na tamkajšnje kraje in letalska oporišča, je sporočil generalštab ukrajinske vojske. Iz Kijeva so sporočili še, da so sestrelili pet ruskih letal in en helikopter. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je medtem v pogovorih s svetovnimi voditelji zavzel za »koalicijo proti Putinu«.

Ukrajinska obmejna straža pa je sporočila, da rusko topništvo in kopenske sile izvajajo invazijo na severnih in južnih mejah. Zapisali so, da beloruske sile podpirajo rusko vojsko. »Napadi na mejne enote in nadzorne točke izvajajo s topništvom, težko opremo in lahkim orožjem,« je zapisala obmejna straža. »Zaznati je tudi delo sovražnikovih sabotažnih in izvidniških skupin,« so pojasnili. Iz Ukrajine poročajo tudi o prvih smrtnih žrtvah.

PUTIN NAZNANIL OPERACIJO

Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer v noči na četrtek, 24. februarja, vojno naznanil na televiziji. »Odločil sem se za vojaško operacijo,« je dejal in napovedal maščevanje proti vsakomur, ki se bo uprl. Ukrajince je pozval naj se ne upirajo in odložijo orožje.

EKSPLOZIJE TUDI V KIJEVU

Potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin davi sprožil vojaško operacijo v Ukrajini, iz več ukrajinskih mest poročajo o eksplozijah. Med drugim iz prestolnice Kijev, kjer so se oglasile tudi opozorilne sirene, pristaniškega mesta Mariupol in mesta Kramatorsk v bližini frontne črte na vzhodu države, pa tudi iz Odese na jugu in Harkova. Opozorilne sirene so se sprožile tudi v Lvovu na zahodu Ukrajine. Prebivalci so sicer prejeli obvestilo oblasti, naj ostanejo mirni. K temu jih je že pred tem pozval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je razglasil vojno stanje po vsej Ukrajini.

SANKCIJE IN OBSODBE

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je takoj obsodil ruski »lahkomiseln in neizzvan napad« na Ukrajino. Opozoril je, da bo ogrozil številna življenja. Zaradi napada se bodo na izrednem zasedanju dopoldne v Bruslju sestali veleposlaniki 30 članic zavezništva.

Predsednika Evropske komisije Ursula von der Leyen in Evropskega sveta Charles Michel pa sta napovedala nove sankcije Evropske unije proti Rusiji.

Ameriški predsednik Joe Biden pa je napovedal, da Putina čaka enoten in odločen odziv ZDA ter zaveznikov in partnerjev. Nove sankcije bo naznanil danes zjutraj po ameriškem času. »Ves svet moli za Ukrajince, ki trpijo neizzvan in neupravičen napad ruskih vojaških sil. Predsednik Putin se je odločil za vojno, ki bo privedla do katastrofalne izgube življenj in človeškega trpljenja. Samo Rusija je odgovorna za smrt in uničenje, ki bo sledilo temu napadu in ZDA ter zavezniki in partnerji bomo odločno odgovorili. Rusija bo odgovarjala pred svetom,« je sporočil Biden.