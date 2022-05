Ruske sile nadaljujejo ofenzivo na jugu in vzhodu Ukrajine

Ruske sile danes nadaljujejo ofenzivo na jugu in vzhodu Ukrajine, potem ko so v četrtek med obiskom generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa bombardirale Kijev. Ukrajinski predsednik Vlodimir Zelenski je dejal, da so bili napadi, ki so se zgodili takoj po njegovih pogovorih z Guterresom, poskus Rusije ponižati organizacijo in njene vrednote. Guterres in njegova ekipa so bili šokirani zaradi bližine ruskih napadov, ki so v četrtek zadeli središče mesta, vendar so vsi na varnem, je povedal tiskovni predstavnik Saviano Abreu.

Tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov je novinarjem povedal, da je ruska vojska izvedla zračne napade na 38 vojaških ciljev.

Rusko obrambno ministrstvo je napad potrdilo danes v dnevnem poročilu o konfliktu v Ukrajini. »Visoko precizno zračno orožje dolgega dosega ruskih letalsko-vesoljskih sil je uničilo proizvodna poslopja raketnega in vesoljskega podjetja Artiom v Kijevu,« je v poročilu zapisalo ministrstvo.

Na jugu je ruska vojska obstreljevala Mikolajiv, pri čemer je bilo poškodovanih več deset domov, avtomobilov in trgovin, so sporočile regionalne ukrajinske vojaške oblasti. O eksplozijah so poročali tudi iz Odese, vendar je načelnik tamkajšnje vojaške uprave Serhij Bratčuk dejal, da so lokalne enote zračne obrambe obvladale razmere.

Rusija se v okviru svoje invazije na Ukrajino sedaj osredotoča na vzhod in jug države, medtem ko vojna vstopa v tretji mesec. Kijev je priznal, da so ruske sile v minulih dneh dosegle uspeh na vzhodu Ukrajine, kjer so v regiji Donbas zavzele več vasi.

Kijev je sporočil, da imajo za danes v načrtu evakuacijo civilistov iz oblegane jeklarne Azovstal v južnem ukrajinskem mestu Mariupol, kjer obkoljeni z ruskimi silami ostajajo ujeti ukrajinski borci in civilisti. Za zdaj sicer ne kaže, da bi bila Rusija pripravljena dovoliti odhod vsem, k čemur je pozval ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski.

Velika Britanija bo medtem na vaje po vzhodni Evropi poslala približno 8000 vojakov, s čimer želi pokazati moč po ruski invaziji na Ukrajino, je danes sporočila vlada.