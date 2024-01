Ryanair bo iz Ronk letel tudi v Berlin, Pariz in Krakov

Ena od dveh italijanskih baz irske nizkocenovne letalske družbe Ryanair bo na ronškem letališču, je danes na tiskovni konferenci potrdilo vodstvo družbe. Druga baza v Italiji bo v Reggiu Calabrii.

Najavili so več novih destinacij, med drugim Berlin, Pariz, Krakov, Sevillo in Brindisi. V prihodnjem tednu bodo verjetno naznanili še eno destinacijo.

Prednosti, ki jih bo pridobilo ronško letališče, bodo številne. Letala družbe Ryanair bodo na njem začela in zaključila svoje rute ter tudi mirovala v nočnih urah. S tem se bo posledično povečal razpon urnikov letov, ki bodo tako lahko možna od zgodnjih jutranjih ur do noči. Dodatno pa bo na letališču potekal tudi del vzdrževanja letal. Dežela in občine se med drugim veselijo večjega pretoka potnikov, ki bi lahko pomembno vplivali na razvoj turizma in drugih gospodarskih panog.