S ceste padel v prepad in podlegel poškodbam

Danes, nekaj minut po polnoči, so Gorsko reševalno službo Tolmin (GRS Tolmin) obvestili, da je med Kobaridom in Trnovim ob Soči moški padel s ceste v prepad, poročajo Primorske novice.

Z vrvno tehniko so se s parkirišča na Otoni spustili proti reki Soči in po kakih 150 metrih našli občana iz okolice Kobarida, ki pa je na žalost na kraju nesreče podlegel poškodbam. Skupaj z gasilci PGD Kobarid so ga z uporabo vrvne tehnike dvignili iz prepada na cesto, kjer so ga prevzeli delavci pogrebne službe. V reševanju je sodelovalo 13 gorskih reševalcev Društva GRS Tolmin.