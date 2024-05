S ciklonom občutno poslabšanje vremena

Po današnji delni izravnavi zračnega tlaka bo v prihodnjih urah ob poglobitvi ciklonskega območja nad Britanskim otočjem in njegovim širjenjem proti jugu nastal sekundarni ciklon nad severnim Sredozemljem, ki se bo jutri približal našim krajem in bo vplival na vreme pri nas še v petek. Vremenska slika bo od jutrišnjega dne spet bolj živahna. Z južnimi tokovi bo pritekal zelo vlažen zrak, ozračje bo nestanovitno. Danes bo še povečini umirjeno, ponekod se bo povečala oblačnost in ni ravno izključeno, da bo ponekod nastala kakšna posamezna ploha ali nevihta.

Jutri in v petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma nevihte, ki bodo lahko tudi močne s krajevnimi nalivi. Ponekod bodo lahko padle večje količine dežja. Civilna zaščita iz FJK in Arso sta za jutri in petek objavila rumeni opozorili zaradi obilnih padavin in možnosti močnih neviht.

V soboto in nedeljo bo delno jasno do spremenljivo oblačno, več jasnine bo ob morju. Zlasti v popoldanskih urah bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.